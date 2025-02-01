Евертон – Лестер 4:0

Голи: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндіає, 90.

В чемпіонаті Англії цими вихідними тривають матчі 24 туру АПЛ сезону 2024-2025. В один із поєдинків суботи в бою аутсайдерів Евертон приймав Лестер, повідомляє 24 Канал.

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Евертон набирає оберти

Після повернення Девіда Моєса "іриски" покращили свої результати в АПЛ (дві перемоги у трьох іграх). А ось справи Лестера після призначення ван Ністелроя залишились поганими, "лисиці" йдуть у зоні вильоту.

Вже за звичкою зі старту вийшов Віталій Миколенко, а його команда почала бити гостей з перших же хвилин. Вже на 10-ій секунді Дукуре відкрив рахунок, скориставшись дальнім закиданням від Пікфорда.

Після цього за справу взявся Бету, який двічі вдало вийшов сам на сам після ганебних помилок Лестера у захисті. Таким чином, вже до перерви Евертон вів 3:0, а під завісу гри "лисиць" добив Ндіає.

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Що стосується Миколенка, то українець відіграв 88 хвилин та отримав оцінку 7,2 від Whoscored. Евертон же здобув третю поспіль перемогу та відірвався від зони вильоту на дев'ять балів.