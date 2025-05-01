Александр Усик провел множество боев за свою карьеру. Украинский боксер противостоял сильнейшим боксерам мира.

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Кто для Усика был самым тяжелым соперником

Украинский боксер выделил двух своих бывших соперников, которым ему было труднее всего противостоять, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Самый тяжелый бой? Это были поединки против этих двух ребят. Поединок против Дерека Чисоры и первый бой с Тайсоном Фьюри,

– сказал Александр Усик.

Справка. В последних двух боях украинский боксер одолел Тайсона Фьюри решением судей.

Отметим, что 19 июля 2025 года состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа на лондонском "Уэмбли". В первом бою британец уступил нокаутом.