Россия хочет выдвинуть УЕФА бессмысленные требования

Представители России собираются выдвинуть УЕФА безумные требования. Они стремятся сохранить позиции в клубном рейтинге.

В 2022 году Россия была отстранена от всех международных турниров. Это произошло из-за начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Что хочет Россия от УЕФА

Враждебная страна планирует требовать не только возвращения своих команд в турниры, но и сохранения позиции в клубном рейтинге, который был на момент отстранения, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Представители России считают такие санкции несправедливыми.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пожаловался на то, что УЕФА начисляет РФ по 4,333 балла за сезон в таблице коэффициентов, что соответствует минимальному показателю команд из враждебной страны за пять лет на момент введения санкций.

Напомним, что УЕФА готовится вернуть российские команды на международную арену.