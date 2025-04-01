У 2022 році Росія була відсторонена від усіх міжнародних турнірів. Це сталося через початок повномасштабного вторгнення в Україну.

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Що хоче Росія від УЄФА

Ворожа країна планує вимагати не лише повернення своїх команд у турніри, а й збереження позиції у клубному рейтингу, який був на момент відсторонення, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Представники Росії вважають такі санкції несправедливими.

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов поскаржився на те, що УЄФА нараховує РФ по 4,333 бали за сезон у таблиці коефіцієнтів, що відповідає мінімальному показнику команд із ворожої країни за п'ять років на момент запровадження санкцій.

Нагадаємо, що УЄФА готується повернути російські команди на міжнародну арену.