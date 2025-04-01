Наразі він є чинним старшим офіцером відділення реабілітації медичного центру Нацгвардії. Легендарний футболіст розповів про свою службу, повідомляє 24 Канал із посиланням на SportArena.

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Новий досвід для титулованого футболіста

Ващук зазначив, що дуже хвилювався, коли долучився до війська. Він був далеким від медицини, проте з часом набув потрібного досвіду та опанував нову професію:

"Я переживав, бо все було для мене вперше, я не розумів, що і як. Я дивився, хто біля мене що робив, так само повторював. Потім уже якось з досвідом, третя евакуація взагалі була на гелікоптерах. А потім уже просто навчався, коли були паузи перед евакуаціями.

Я запитував, як і що, практично працювали, виїжджали, робили нам машини, ми розробляли, як правильно мають рухатися ноші, щоб вони рухалися і в автобусі. Тобто ми це використовували. Де я потрібен – ми всюди їздили. Взагалі – де я і де медицина? Те, що я сьогодні роблю – це бажання, як і в усіх, якнайскорішої перемоги. Те, чим можу допомогти, я використовую свій потенціал в ресурсі Нацгвардії".

Також колишній футболіст пригадав свою розмову з командиром і найважчі моменти під час роботи медиком.

Командир запитав мене, чи боюся я крові. Сказав, що ні. Там уже, коли хлопці – там не кров, там усе інше. Можна сказати, було страшніше, ніж кров. Без кінцівок, обпалені, люди, які самі не дихали. Багато чого було. Багато чого бачив, і, окрім того, що бачив, ти повинен це робити. Я багато бачив людей – наприклад тих, хто у швидкій працювали, які просто в ступорі стояли, а треба це швидко робити,

– розповів Ващук.

Нагадаємо, що Владислав Ващук більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у Динамо, з яким здобув 17 трофеїв. Він провів за "біло-синіх" 357 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 12 асистів. До Національної гвардії України спортсмен долучився навесні 2023 року.