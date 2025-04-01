Спортивний світ вкотре сколихнула жахлива звістка. На Донецькому напрямку загинув колишній футболіст ФК Львів Юрій Яцків, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу клубу.

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Що відомо про Яцківа

Колишній футболіст загинув у бою під Торецьком, що на Донеччині.

Юрій є вихованцем ДЮФШ ФК Львів. Виступав на позиції воротаря, а ще був випускником ФК Львів-1998. Юрія Яцківа тренував Олег Колобич.

Керівництво, тренери та весь персонал ДЮФШ ФК Львів висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою,

– написали у пресслужбі клубу.

24 канал також висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Яцківа. Вічна пам'ять захиснику України!