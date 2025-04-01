Спортивный мир в очередной раз всколыхнула ужасная весть. На Донецком направлении погиб бывший футболист ФК Львов Юрий Яцкив, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

Читайте также Умер бывший чемпион Украины по спидвею Сергей Белокуров

Что известно о Яцкиве

Бывший футболист погиб в бою под Торецком, что в Донецкой области.

Юрий является воспитанником ДЮФШ ФК Львов. Выступал на позиции вратаря, а еще был выпускником ФК Львов-1998. Юрия Яцкива тренировал Олег Колобич.

Руководство, тренеры и весь персонал ДЮФШ ФК Львов выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою,

– написали в пресс-службе клуба.

24 канал также выражает соболезнования родным и близким Юрия Яцкива. Вечная память защитнику Украины!