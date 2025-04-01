Сейчас он является действующим старшим офицером отделения реабилитации медицинского центра Нацгвардии. Легендарный футболист рассказал о своей службе, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportArena.

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Новый опыт для титулованного футболиста

Ващук отметил, что очень волновался, когда присоединился к армии. Он был далеким от медицины, однако со временем приобрел нужный опыт и овладел новой профессией:

"Я переживал, потому что все было для меня впервые, я не понимал, что и как. Я смотрел, кто возле меня что делал, так же повторял. Потом уже как-то с опытом, третья эвакуация вообще была на вертолетах. А потом уже просто учился, когда были паузы перед эвакуациями.

Я спрашивал, как и что, практически работали, выезжали, делали нам машины, мы разрабатывали, как правильно должны двигаться носилки, чтобы они двигались и в автобусе. То есть мы это использовали. Где я нужен – мы везде ездили. Вообще – где я и где медицина? То, что я сегодня делаю – это желание, как и у всех, скорейшей победы. То, чем могу помочь, я использую свой потенциал в ресурсе Нацгвардии".

Также бывший футболист вспомнил свой разговор с командиром и самые тяжелые моменты во время работы медиком.

Командир спросил меня, боюсь ли я крови. Сказал, что нет. Там уже, когда ребята – там не кровь, там все остальное. Можно сказать, было страшнее, чем кровь. Без конечностей, обожженные, люди, которые сами не дышали. Много чего было. Много чего видел, и, кроме того, что видел, ты должен это делать. Я много видел людей – например тех, кто в скорой работали, которые просто в ступоре стояли, а надо это быстро делать,

– рассказал Ващук.

Напомним, что Владислав Ващук большую часть своей игровой карьеры провел в Динамо, с которым завоевал 17 трофеев. Он провел за "бело-синих" 357 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 ассистов. К Национальной гвардии Украины спортсмен присоединился весной 2023 года.