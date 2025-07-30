Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров: сохранил ли лидерство Усик
- Александр Усик узнал место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring.
- Американский боксер Джесси Родригес поднялся на шестое место, обойдя японца Джунто Накатани.
Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше и вернул статус абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Достижения украинского супертяжеловеса высоко оцениваются в боксерском сообществе.
Авторитетное издание The Ring обнародовало новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В первой десятке pound-for-pound произошли некоторые изменения, сообщает 24 канал.
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Как изменился рейтинг P4P?
После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Вторую позицию в P4P занимает Наоя Иноуэ – абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе.
Третья строчка остается за Теренсом Кроуфордом. А Джесси Родригес обошел Джунто Накатани из Японии и поднялся на шестое место в рейтинге pound-for-pound.
- 1. Александр Усик (Украина).
- 2. Наоя Иноуэ (Япония).
- 3. Теренс Кроуфорд (США).
- 4. Дмитрий Бивол.
- 5. Артур Бетербиев (Канада).
- 6. Джесси Родригес (США).
- 7. Джунто Накатани (Япония).
- 8. Сауль Альварес (Мексика).
- 9. Кенширо Терадзи (Япония).
- 10. Шакур Стивенсон (США).
Напомним, что Александр Усик долгое время удерживает лидерство в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории от The Ring. Первое место украинский чемпион занял после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года.
Ранее сообщали о том, что Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа. Абсолютного чемпиона мира радостно встречали пограничники.