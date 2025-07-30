Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше и вернул статус абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Достижения украинского супертяжеловеса высоко оцениваются в боксерском сообществе.

Авторитетное издание The Ring обнародовало новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В первой десятке pound-for-pound произошли некоторые изменения, сообщает 24 канал.

Читайте также Последний бой в карьере Усика: когда состоится поединок и кто станет соперником

Как изменился рейтинг P4P?

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Вторую позицию в P4P занимает Наоя Иноуэ – абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе.

Третья строчка остается за Теренсом Кроуфордом. А Джесси Родригес обошел Джунто Накатани из Японии и поднялся на шестое место в рейтинге pound-for-pound.

1. Александр Усик (Украина).

2. Наоя Иноуэ (Япония).

3. Теренс Кроуфорд (США).

4. Дмитрий Бивол.

5. Артур Бетербиев (Канада).

6. Джесси Родригес (США).

7. Джунто Накатани (Япония).

8. Сауль Альварес (Мексика).

9. Кенширо Терадзи (Япония).

10. Шакур Стивенсон (США).

Напомним, что Александр Усик долгое время удерживает лидерство в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории от The Ring. Первое место украинский чемпион занял после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года.

Ранее сообщали о том, что Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа. Абсолютного чемпиона мира радостно встречали пограничники.