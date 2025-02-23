Аль аш-Шейх уверен, что Фьюри еще вернется в бокс

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх рассказал, какой бой хотел бы организовать. Также он высказался относительно решения Тайсона Фьюри завершить карьеру.

В январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Какой бой хочет организовать Аль аш-Шейх

Функционер отметил, что хочет организовать противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, пишет 24 канал со ссылкой The Ring.

Я хочу бой Джошуа против Тайсона. Я разговаривал с Фьюри, но не об этом. Впрочем, я считаю, что он мог бы вернуться в бокс,

– сказал Турки Аль аш-Шейх.

Справка. В последних двух боях Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику по решению судей.

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко. В частности многие говорят, что британский боксер еще не окончательно завершил карьеру и вскоре вернется на ринг.