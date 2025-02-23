У січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.

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Який бій хоче організувати Аль аш-Шейх

Функціонер зазначив, що хоче організувати протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, пише 24 канал з посиланням The Ring.

Я хочу бій Джошуа проти Тайсона. Я розмовляв із Ф'юрі, але не про це. Втім, я вважаю, що він міг би повернутись у бокс,

– сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Довідка. В останніх двох боях Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику за рішенням суддів.

Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка. Зокрема багато хто говорить, що британський боксер ще не остаточно завершив кар'єру і незабаром повернеться на ринг.