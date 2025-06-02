Свитолина установила уникальное достижение на уровне турниров Grand Slam
- Элина Свитолина впервые выиграла матч на турнире Grand Slam, отыграв три матчпойнта, в своем 150-м матче.
- Свитолина вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос, где сыграет против Иги Швьонтек 3 июня.
- Это ее 45-й турнир серии Грэндслем, и она уже двенадцатый раз выступает на Ролан Гаррос.
Украинская теннисистка Элина Свитолина установила новое уникальное достижение в рамках турниров Grand Slam. Также она повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос.
В воскресенье, 1 июня, в рамках 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина победила итальянку Жасмин Паолини. Этот матч стал юбилейным для украинки в рамках турниров Grand Slam, пишет 24 канал со ссылкой на OptaAce.
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Какое достижение установила Свитолина
В своем 150-м матче на турнирах Grand Slam украинская теннисистка одержала особую победу – впервые в карьере выиграла матч, отыграв три матчпойнта. Это произошло в поединке против четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини. Украинка проиграла первый сет 4:6, избежала поражения на тайбрейке второго, а в третьем разгромила соперницу 6:1, выйдя в четвертьфинал.
Свитолина участвует в своем 45-м турнире серии Грэндслем и уже двенадцатый раз выступает на Ролан Гаррос. В 2025 году она стартовала блестяще: не отдала ни одного сета в первых трех матчах, победив представительницу Турции Зейнеп Сонмез, венгерку Анну Бондарь и американку Бернарду Перу.
Отметим, что матч четвертьфинала на Ролан Гаррос Элина Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Иги Швьонтек. Противостояние состоится 3 июня.