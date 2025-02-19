Может быть мой последний матч,–Гвардиола шокировал сенсационным заявлением перед матчем с Реалом

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сделал шокирующее заявление накануне матча Лиги чемпионов. Он сообщил, что этот матч может стать последним в Лиге чемпионов.

В среду, 19 февраля, состоится второй матч между Манчестер Сити и Реалом в рамках Лиги чемпионов. Накануне важного противостояния Пеп Гвардиола шокировал болельщиков, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

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Что сказал Гвардиола перед матчем

Наставник отметил, что не знает, станет ли предстоящее противостояние с Реалом для него последним, поскольку имеет более важные дела, чем думать об этом.

Но, конечно, если мы вылетим, то это может быть последний матч для меня в турнире с Манчестер Сити. Но решение принимаю не я, а руководство клуба,

– сказал Пеп Гвардиола.

Обратите внимание! Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что первый матч закончился победой Реала со счетом 2:3.