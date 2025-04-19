The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 12 июля на "Уэмбли".

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Какого соперника выбрала команда Усика

Представители команды украинца эмоционально отреагировали на информацию о дате боя Усика и Дюбуа. Сергей Лапин назвал следующего соперника британца. Это не Александр Усик, пишет 24 канал со ссылкой на Трибуну.

Следующим соперником Дюбуа должен стать Джефф Безос,

– сказал Лапин.

Справка. Даниэля Дюбуа должны обязать провести обязательный бой против Дерека Чисоры для защиты своих титулов.

Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри "Динамит" бросил вызов Александру Усику и тот согласился на реванш.