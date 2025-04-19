The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".

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Якого суперника обрала команда Усика

Представники команди українця емоційно відреагували на інформацію про дату бою Усика та Дюбуа. Сергій Лапін назвав наступного суперника британця. Це не Олександр Усик, пише 24 канал з посиланням на Трибуну.

Наступним суперником Дюбуа має стати Джефф Безос,

– сказав Лапін.

Довідка. Даніеля Дюбуа мають зобов'язати провести обов'язковий бій проти Дерека Чісори для захисту своїх титулів.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі "Динаміт" кинув виклик Олександру Усику і той погодився на реванш.