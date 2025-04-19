Команда Усика в шутку назвала следующего соперника Дюбуа
- Команда Александра Усика в шутку назвала Джеффа Безоса следующим соперником Даниэля Дюбуа.
- Даниэля Дюбуа должны обязать провести обязательный бой против Дерека Чисоры для защиты своих титулов.
Команда Александра Усика пошутила, кто станет следующим соперником Даниэля Дюбуа. Директор команды назвал наиболее подходящего оппонента.
The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 12 июля на "Уэмбли".
Читайте также "Остановит с 8 по 12 раунд": экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Какого соперника выбрала команда Усика
Представители команды украинца эмоционально отреагировали на информацию о дате боя Усика и Дюбуа. Сергей Лапин назвал следующего соперника британца. Это не Александр Усик, пишет 24 канал со ссылкой на Трибуну.
Следующим соперником Дюбуа должен стать Джефф Безос,
– сказал Лапин.
Справка. Даниэля Дюбуа должны обязать провести обязательный бой против Дерека Чисоры для защиты своих титулов.
Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри "Динамит" бросил вызов Александру Усику и тот согласился на реванш.