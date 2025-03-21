Врачи вынесли вердикт травмированному защитнику сборной Украины: поможет ли он команде

Врачи сборной Украины осмотрели Алексея Сыча. Стало известно, поможет ли он национальной команде во втором матче против Бельгии.

В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Поможет ли Сыч сборной Украине

На 22-й минуте матча защитник заменил травмированного Ефима Коноплю, однако впоследствии и сам получил повреждение.

Врачи отметили, что у Алексея повреждение медиальной коллатеральной связки и он ориентировочно пропустит около месяца, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Карпат.

Справка. В сезоне-2024/2025 Алексей Сыч сыграл 21 матч, в котором отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.