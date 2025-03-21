В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Почему Леоненко раскритиковал Зинченко

Бывший футболист оценил игру украинского игрока в матче против сборной Бельгии, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

Он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч дрыбал, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28,

– сказал Виктор Леоненко.

Во время матча Александр Зинченко сменил позицию на поле, переместившись из центра полузащиты на правый фланг обороны.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.