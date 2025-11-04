Никакие не 137 миллионов долларов: промоутер опроверг данные о гонораре Усика за бой с Дюбуа

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года в Лондоне. Он проводил бой за звание абсолютного чемпиона мира против Даниэля Дюбуа.

Тогда ходило немало слухов относительно гонорара, который получит украинец за битву против британского панчера. Александр Красюк отреагировал на суммы, которые озвучивались в прессе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Что сказал Красюк о заработке Усика за бой с Дюбуа?

Бывший промоутер Александра Усика подчеркнул, что он был противником этого поединка, ведь риски были велики для боксерского наследия. По его словам, гонорар даже приблизительно не приносил столько средств, сколько украинский боксер заработал за противостояние с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Он не стал уточнять точную сумму. Однако подчеркнул, что она значительно меньше, чем сообщали инсайдеры.

"Перед боем с Дюбуа была такая информация в СМИ, что Усик, якобы, должен получить 137 миллионов долларов и уже какие-то "кулибины" посчитали, сколько налогов он должен заплатить в бюджет Украины. Во-первых, даже и десятая часть тех гонораров, которая светилась, не соответствуют действительности. Во-вторых, Усик не может платить налоги с того боя в Украине, потому что бой проходил в Великобритании, поэтому он обязан уплатить налоги именно в этой стране.

Поэтому в целом боксеру падает где-то 35 процентов от того гонорара. А сам гонорар состоит из трех источников – билеты на матч, реклама и самая большая, это деньги от телевидения, которые они платят за право показывать этот бой. В итоге может выйти около 20 – 22 миллионов", – заявил Красюк.

К слову. В том поединке Александр Усик одержал уверенную победу нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому триумфу он стал первым в истории 3-кратным абсолютом.

Напомним, что Усик и Красюк в июне прекратили сотрудничество, которое длилось 12 лет. Промоутер впоследствии признался, что его взгляды не совпадают с другими членами команды о продолжении карьеры Александра. Он считает, что стоит повесить перчатки на гвоздь на вершине и не рисковать боксерским наследием.

Какие достижения покорились Усику в сотрудничестве с Красюком?

Сентябрь 2016 – чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.

Январь 2018 – чемпион мира по версиям WBO и WBC в крузервейте.

Июль 2018 – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Сентябрь 2021 – чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Май 2024 – абсолютный чемпион мира в хевивейте.

Отметим, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца. Его обязали защищать титул WBO против Фабио Уордли, но пока Александр Усик сохраняет информационную тишину, а промоутер Эдди Хирн накануне в комментарии iFL TV заявил, что действующий абсолют "не заинтересован в бою с Фабио Уордли даже за 4 – 5 миллионов фунтов стерлингов".