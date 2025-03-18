Звездная французская биатлонистка установила исторический рекорд на уровне Кубка мира

Лидер сборной Франции по биатлону Лу Жанмонно установила уникальный рекорд на уровне Кубка мира. Она установила важное достижение.

В субботу, 15 марта, состоялся женский масстарт в Поклюке. Француженка Лу Жанмонно одержала победу, установив историческое достижение на уровне Кубка мира.

Читайте также Календарь и расписание всех гонок биатлонного сезона-2024/2025

Какой рекорд установила Жанмонно

Спортсменка стала первой французской биатлонисткой, которой удалось получить более, чем шесть побед за один сезон Кубка мира, пишет 24 канал со ссылкой на IBU.

До этого рекорд принадлежал Сандрин Байи, в активе которой было шесть побед за один сезон Кубка мира.

Рекордсменки сборной Франции по количеству побед в одном сезоне на Кубке мира:

1. Лу Жанмонно – 7

2. Сандрин Байи – 6

2. Жюстин Бреза-Буше – 6

4. Жюлья Симон – 4

5. Мари Дорен Абер – 3

5. Анн Бриан – 3

Отметим, что сейчас Лу Жанмонно занимает вторую позицию в общем зачете Кубка мира по биатлону. Она уступает лишь Франциске Пройс.