Звезда Манчестер Сити может перейти в другой европейский гранд
- Кевин Де Брюйне может покинуть Манчестер Сити в конце сезона-2024/2025 и перейти в ПСЖ.
- ПСЖ готовит контракт на два года для Де Брюйне, несмотря на его не слишком удачный сезон.
- В сезоне-2024/2025 Де Брюйне сыграл 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
- Кевин Де Брюйне присоединился к Манчестер Сити в 2015 году.
Бельгийский футболист Кевин Де Брюйне может покинуть Манчестер Сити уже этим летом. Звезду "горожан" может подписать другой известный клуб.
Ранее стало известно, что Кевин Де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона-2024/2025. На атакующего полузащитника уже есть кандидаты.
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Кто хочет подписать Де Брюйне
ПСЖ рассматривает подписание бельгийского полузащитника несмотря на его не слишком удачный сезон в Манчестер Сити. Они видят в футболисте серьезное усиление для команды, пишет 24 канал со ссылкой на El Nacional.
Для Де Брюйне уже готовят контракт сроком на два года.
Справка. В сезоне-2024/2025 бельгиец сыграл 31 матч во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Отметим, что Кевин Де Брюйне стал игроком Манчестер Сити в 2015 году.