Ранее стало известно, что Кевин Де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона-2024/2025. На атакующего полузащитника уже есть кандидаты.

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Кто хочет подписать Де Брюйне

ПСЖ рассматривает подписание бельгийского полузащитника несмотря на его не слишком удачный сезон в Манчестер Сити. Они видят в футболисте серьезное усиление для команды, пишет 24 канал со ссылкой на El Nacional.

Для Де Брюйне уже готовят контракт сроком на два года.

Справка. В сезоне-2024/2025 бельгиец сыграл 31 матч во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что Кевин Де Брюйне стал игроком Манчестер Сити в 2015 году.