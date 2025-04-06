Раніше стало відомо, що Кевін Де Брюйне покине Манчестер Сіті наприкінці сезону-2024/2025. На атакувального півзахисника вже є кандидати.

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Хто хоче підписати Де Брюйне

ПСЖ розглядає підписання бельгійського півзахисника попри його не надто вдалий сезон у Манчестер Сіті. Вони бачать у футболістові серйозне підсилення для команди, пише 24 канал з посиланням на El Nacional.

Для Де Брюйне вже готують контракт терміном на два роки.

Довідка. У сезоні-2024/2025 бельгієць зіграв 31 матч у всіх турнірах, де забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

Відзначимо, що Кевін Де Брюйне став гравцем Манчестер Сіті у 2015 році.