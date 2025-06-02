Лидер Шахтера может переехать в Португалию к еще одному украинцу: кто заинтересовался игроком

Футболистом Шахтера Георгием Судаковым заинтересовался известный клуб из Португалии. В составе команде уже играет бывший игрок "горняков".

Георгий Судаков уже длительное время привлекает внимание различных европейских грандов. Однако Шахтер пытается заработать на своем лидере как можно большую сумму.

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Кто заинтересовался Судаковым

За украинским футболистом следит португальская Бенфика, где сейчас играет бывший голкипер Шахтера Анатолий Трубин, пишет 24 канал со ссылкой на REAL Benfica.

Португальская команда готова побороться с итальянским Наполи за трансфер Георгия Судакова. Правда, сумма, за которую Бенфика готова купить лидера "горняков" пока остается неизвестной.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 37 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что футболистом также интересовались такие клубы как Ювентус, однако активную борьбу за трансфер украинца все же ведет Наполи.