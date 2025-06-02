Георгій Судаков вже тривалий час привертає увагу різних європейських грандів. Цього разу боротьбу за гравця відкриває престижний клуб Португалії, пише 24 канал з посиланням на REAL Benfica.

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Хто зацікавився Судаковим

За українським футболістом стежить португальська Бенфіка, де наразі грає колишній голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.

Португальська команда готова поборотися з італійським Наполі за трансфер Георгія Судакова. Щоправда, сума, за яку Бенфіка готова купити лідера "гірників" наразі залишається невідомою.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що футболістом також цікавилися такі клуби як Ювентус, однак активну боротьбу за трансфер українця все ж веде Наполі.