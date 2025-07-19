"Победит по очкам": известный боксер дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

Уже 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится долгожданный вечер бокса. На ринге в реванше сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Временный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел предсказывает напряженную и опасную развязку в реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Он дал свой прогнох на победителя противостояния, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Какой прогноз дал Кабаел?

Боксер отметил, что 4-5 раундов боя будут очень важными в этом бою.

Дюбуа очень опасен в первых 5 раундах, но Усик очень умный, с очень высоким боксерским интеллектом. Это будет очень интересный бой. Мой прогноз – Усик победит по очкам,

– сказал Агит Кабаел.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.

Сам британец долго изъявлял желание о мести украинскому боксеру.