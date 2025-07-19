Тимчасовий чемпіон світу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл пророкує напружену та небезпечну розв’язку в реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Він дав свій прогнох на переможця протистояння, пише 24 Канал з посиланням на BoxNation.

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Який прогноз дав Кабаєл?

Боксер зазначив, що 4-5 раундів бою будуть дуже важливими в цьому бою.

Дюбуа дуже небезпечний в перших 5 раундах, але Усик дуже розумний, з дуже високим боксерським інтелектом. Це буде дуже цікавий бій. Мій прогноз – Усик переможе за очками,

– сказав Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.

Сам британець довго виявляв бажання про помсту українському боксеру.