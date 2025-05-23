Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Прогноз Чисоры на предстоящее противостояние

Британец дал очень интригующий комментарий относительно запланированного реванша, пишет 24 канал со ссылкой на IFL TV.

Хочу посмотреть этот бой. Передаю привет Даниэлю, пусть повезет тебе. Он подерется с парнем, который в полном порядке,

– сказал Дерек Чисора.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.