Легендарный боксер дал шокирующий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Известный боксер Дюк Маккензи прокомментировал предстоящий реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он спрогнозировал возможного победителя.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Прогноз Дюка Маккензи

Боксер отметил, что Усик сейчас на другом уровне и если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, то он ставил бы на британца, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Но Даниэль сейчас на уровне, все делает правильно, он повзрослел, не говорит много вещей. Возвращение Фьюри? Разве для боя с Джошуа, ведь Усику он уже проигрывал, причем без шансов, а если Тайсон будет драться с Дюбуа, то Даниэль его вынесет, просто выбьет с ринга,

– сказал Дюк Маккензи.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.