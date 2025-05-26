Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

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Болл вспомнил бой

Британский боксер, вспоминая прошлое противостояние, считает, что в реванше победит Даниэль Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Вспомните первый бой. Удар от Дюбуа был законным в первом бою. Даниэль попал по корпусу. Усик страдал и корчился от боли. Это слабое место Усика и Даниэль должен этим воспользоваться в реванше,

– сказал Ник Болл.

Интересно. В 5-м раунде первого боя украинец упал на настил. Дюбуа действовал не по правилам, пробив ниже пояса. Судья приостановил бой, чтобы дать украинскому боксеру время на восстановление. Мнения относительно этого удара разделились – кто-то поддержал британца, а кто-то украинца.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на "Уэмбли".