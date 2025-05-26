Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Болл пригадав бій

Британський боксер, пригадуючи минуле протистояння, вважає, що у реванші переможе Даніель Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на Boxingnews 24.

Пригадайте перший бій. Удар від Дюбуа був законним у першому бою. Даніель влучив по корпусу. Усик страждав та корчився від болю. Це слабе місце Усика і Даніель має цим скористатися у реванші,

– сказав Нік Болл.

Цікаво. У 5-му раунді першого бою українець впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українському боксеру час на відновлення. Думки щодо цього удару розділилися – хтось підтримав британця, а хтось українця.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на "Вемблі".