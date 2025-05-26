Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Прогноз Беллью на реванш

Британець вважає Усика найкращим боксером світу і найкращим боксером цієї епохи, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

З цим ніхто не сперечається через ті речі, які він робить. Дюбуа чудовий хлопець, він не раз доводив всім тим, хто казав, що він – все. Але Усик змусив його вже один раз здатися, тож що йому завадить знову це зробити? Дюбуа зараз відчуває себе дуже упевненим, але Усик його нокаутує, десь між 8 та 12 раундами,

– сказав Тоні Беллью.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.