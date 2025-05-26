Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Прогноз Беллью на реванш

Британец считает Усика лучшим боксером мира и лучшим боксером этой эпохи, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

С этим никто не спорит из-за тех вещей, которые он делает. Дюбуа замечательный парень, он не раз доказывал всем тем, кто говорил, что он – все. Но Усик заставил его уже один раз сдаться, так что ему помешает снова это сделать? Дюбуа сейчас чувствует себя очень уверенным, но Усик его нокаутирует, где-то между 8 и 12 раундами,

– сказал Тони Беллью.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.