Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Прогноз Брієдіса

Він зазначив, що не знає, як саме Усик готується до цього бою, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Бій взагалі може бути скасовано, бо якщо Усик зрозуміє, що не тягне, чи то буде у нього травма, чи просто буде важко – я думаю, що українець все скасує. Все дуже ризиковано для Олександра,

– сказав боксер.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.