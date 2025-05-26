Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Прогноз Дюка Маккензі

Боксер зазначив, що Усик зараз на іншому рівні і якби Дюбуа бився з кимось іншим, то він ставив би на британця, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Але Даніель зараз на рівні, все робить правильно, він подорослішав, не говорить багато речей. Повернення Ф'юрі? Хіба для бою з Джошуа, адже Усику він вже програвав, при чому без шансів, а якщо Тайсон битиметься з Дюбуа, то Даніель його винесе, просто виб'є з рингу,

– сказав Дюк Маккензі.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.