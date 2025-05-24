"Реванш может быть отменен": известный боксер удивил прогнозом на второй бой Усика и Дюбуа

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис прокомментировал предстоящий реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он считает, что бой могут отменить.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Прогноз Бриедиса

Он отметил, что не знает, как именно Усик готовится к этому бою, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

Бой вообще может быть отменен, потому что если Усик поймет, что не тянет, или то будет у него травма, или просто будет трудно – я думаю, что украинец все отменит. Все очень рискованно для Александра,

– сказал боксер.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.