"Реванш может быть отменен": известный боксер удивил прогнозом на второй бой Усика и Дюбуа
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис считает, что реванш между Усиком и Дюбуа может быть отменен, если Усик почувствует, что не готов.
- Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года, где Усик победил нокаутом, но Дюбуа не соглашается с результатом из-за спорного удара в пятом раунде.
- Реванш запланирован на 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне, но есть риски, что Усик может отказаться от боя из-за травмы или других причин.
Бывший чемпион мира Майрис Бриедис прокомментировал предстоящий реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он считает, что бой могут отменить.
Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".
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Прогноз Бриедиса
Он отметил, что не знает, как именно Усик готовится к этому бою, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.
Бой вообще может быть отменен, потому что если Усик поймет, что не тянет, или то будет у него травма, или просто будет трудно – я думаю, что украинец все отменит. Все очень рискованно для Александра,
– сказал боксер.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.
Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.