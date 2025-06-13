Экс-соперник Усика сделал интересный прогноз на реванш с Дюбуа

Реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли". Украинец имеет все шансы во второй раз одолеть британца.

Британский боксер Тони Беллью поделился прогнозом на предстоящий реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По его мнению, несмотря на угрозу со стороны британца, украинец снова выйдет победителем, пишет 24 канал со ссылкой на Fightlens.

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Какой прогноз дал Беллью

Британец считает, что бой будет опасным для Усика, но, по его мнению, Дюбуа проиграет.

Александр вернет Даниэля туда, куда отправил его в прошлом поединке, заставив сдаться. Я не считаю Дюбуа тем парнем, который легко сдается. Но проигрывать трудно только в первый раз, потом ты просто это делаешь по привычке. Победа Дюбуа над Энтони Джошуа подняла его уверенность до невиданных высот,

– сказал Тони Беллью.

Также он добавил, что Усику понадобится пять или шесть раундов, чтобы одолеть Дюбуа.

Отметим, что Александр Усик и Тони Беллью дрались в 2018 году. Тогда украинец нокаутировал соперника.