Британський боксер Тоні Беллью поділився прогнозом на майбутній реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На його думку, попри загрозу з боку британця, українець знову вийде переможцем, пише 24 канал з посиланням на Fightlens.

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Який прогноз дав Беллью

Британець вважає, що бій буде небезпечним для Усика, але, на його думку, Дюбуа програє.

Олександр поверне Даніеля туди, куди відправив його у минулому поєдинку, змусивши здатись. Я не вважаю Дюбуа тим хлопцем, який легко здається. Але програвати важко лише вперше, потім ти просто це робиш за звичкою. Перемога Дюбуа над Ентоні Джошуа підняла його впевненість до небачених висот,

– сказав Тоні Беллью.

Також він додав, що Усику знадобиться п'ять або шість раундів, щоб здолати Дюбуа.

Відзначимо, що Олександр Усик і Тоні Беллью билися у 2018 році. Тоді українець нокаутував суперника.