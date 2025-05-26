"Его нокаутируют": экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
- Тони Беллью считает, что в реванше между Усиком и Дюбуа победит Усик нокаутом между 8 и 12 раундами.
- Реванш состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли", первый бой Усик выиграл нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года.
- Дюбуа не признает свое поражение в первом бою из-за запрещенного удара в пятом раунде и стремится к реваншу.
Британский боксер Тони Беллью высказал свое мнение о предстоящем реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа Он считает, что бой завершится нокаутом.
Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".
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Прогноз Беллью на реванш
Британец считает Усика лучшим боксером мира и лучшим боксером этой эпохи, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
С этим никто не спорит из-за тех вещей, которые он делает. Дюбуа замечательный парень, он не раз доказывал всем тем, кто говорил, что он – все. Но Усик заставил его уже один раз сдаться, так что ему помешает снова это сделать? Дюбуа сейчас чувствует себя очень уверенным, но Усик его нокаутирует, где-то между 8 и 12 раундами,
– сказал Тони Беллью.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.
Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.