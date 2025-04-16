"Опять его разберет": украинский тренер дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа
- Бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 12 июля на "Уэмбли".
- Украинский тренер Вячеслав Сенченко прогнозирует победу Усика, считая, что украинец сможет удержать пояса и завершить карьеру непобедимым.
- В первом бою в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде, но Дюбуа не признает поражения из-за спорного удара в пятом раунде.
- В последних боях Усик победил Тайсона Фьюри.
Украинский тренер Вячеслав Сенченко прокомментировал предстоящий бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Он дал свой прогноз на противостояние.
The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 12 июля на "Уэмбли".
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Какой прогноз дал Сенченко
Украинский тренер верит в победу Александра Усика. Он считает, что украинец сможет удержать пояса и уйти из бокса непобедимым, пишет 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.
Ну конечно я считаю, что Усик выиграет. Думаю, что британец стал несколько лучше, но не настолько, чтобы победить Усика и я уверен, что Саша его снова разберет,
– сказал Вячеслав Сенченко.
Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери.
Напомним, что в последних двух боях Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри.