The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".

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Який прогноз дав Сенченко

Український тренер вірить у перемогу Олександра Усика. Він вважає, що українець зможе втримати пояси і піти з боксу непереможним, пише 24 канал з посиланням на РБК-Україна.

Ну звісно я вважаю, що Усик виграє. Думаю, що британець став дещо краще, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере,

– сказав В'ячеслав Сенченко.

Довідка. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.

Нагадаємо, що в останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі.