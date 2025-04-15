Авторитетное издание The Ring обнародовало инсайд американского журналиста Майка Копинджера о дате боя Усик – Дюбуа. По информации источника, реванш украинца с обладателем титула IBF должен состояться 12 июля на стадионе "Уэмбли", пишет 24 Канал.

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Сначала промоутеры объявляют бой, а потом медиа

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, гневно отреагировал на инсайд журналиста The Ring. Он попросил медийщиков дождаться объявления официальной информации.

"Если вы знаете правила, а все их знают, то сначала промоутеры объявляют бои, а уже потом медиа делают свое дело – не наоборот.

Вы видели какие-то другие анонсы от промоутеров или команд? Кроме нескольких несерьезных медийщиков, которые пытаются выдвинуться впереди всех", – написал Климас в сети Х.

Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк тоже отказался подтверждать дату боя с Дюбуа. Он сообщил, что переговоры с командой британского чемпиона не завершены. Более того, Красюк не исключил вероятность поединка с обязательным претендентом на титул WBO Джозефом Паркером.

Отметим, что переговоры о поединке между Усиком и Дюбуа продолжаются уже месяц. Недавно Красюк анонсировал новости о бое за абсолют.