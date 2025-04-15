Грандиозный мегафайт между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа может состояться 12 июля на стадионе "Уэмбли". Команды обоих боксеров договариваются о последних деталях сделки, пишет 24 Канал.

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Усик проведет спарринги против 12 боксеров

Тем временем команда Александра Усика уже начала подготовку к поединку. Платформа Ready to Fight, которая была создана по инициативе украинского чемпиона, уже объявила набор спарринг-партнеров в тренировочный лагерь.

Для подготовки к бою нужно найти 12 боксеров. По своим габаритам они должны напоминать "Динамита": вес более 90,8 килограмма, рост 195-198 сантиметра, размах рук 195-210 сантиметра. Начало заезда в тренировочный лагерь – вечер 1 мая 2025 года. Подготовка будет происходить в испанской Валенсии.

Спарринг-партнеры Усика получат уникальные преимущества: тренажерный зал мирового уровня, обучение с лучшим боксером хевивейта и конкурентный гонорар за работу в лагере.

Усик объявил набор спарринг-партнеров / фото Ready to Fight

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал досрочную победу нокаутом в 9-м раунде.

На кону реванша будут стоять все четыре основных пояса хевивейта, которыми владеют Усик (WBC, WBO, WBA) и Дюбуа (IBF).