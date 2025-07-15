"Это очень трудно": миллиардер Брэнсон сказал, кого поддерживает в реванше
- Миллиардер Ричард Брэнсон не смог выбрать, кого поддержать в боксерском реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, отметив, что он британец, но также поддерживает Украину.
- Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года, где Усик победил нокаутом в девятом раунде, но Дюбуа до сих пор не признает поражения.
Уже 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится феерический вечер бокса. В долгожданном реванше сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.
Миллиардер Ричард Брэнсон дал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Мужчина отметил, что для него это трудный выбор, пишет 24 Канал со ссылкой на Фрэнка Уоррена.
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Какой прогноз дал Брэнсон?
Миллиардер отметил, что он британец и ему очень трудно сделать выбор в чью-то пользу.
Я также отдаю все свое время поддержке Украины. Поэтому я просто скажу, что победит сильнейший,
– сказал Ричард Брэнсон.
Интересно. Недавно стало известно, какие гонорары получат Александр Усик и Даниэль Дюбуа за реванш в Лондоне.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.