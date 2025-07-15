"Это очень трудно": миллиардер Брэнсон сказал, кого поддерживает в реванше

Уже 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится феерический вечер бокса. В долгожданном реванше сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Миллиардер Ричард Брэнсон дал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Мужчина отметил, что для него это трудный выбор, пишет 24 Канал со ссылкой на Фрэнка Уоррена.

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Какой прогноз дал Брэнсон?

Миллиардер отметил, что он британец и ему очень трудно сделать выбор в чью-то пользу.

Я также отдаю все свое время поддержке Украины. Поэтому я просто скажу, что победит сильнейший,

– сказал Ричард Брэнсон.

Интересно. Недавно стало известно, какие гонорары получат Александр Усик и Даниэль Дюбуа за реванш в Лондоне.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.