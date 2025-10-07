Боксер, который побеждал Усика, назвал бойца лучше украинца
- Шон Портер считает Теренса Кроуфорда лучшим боксером в мире, считая его универсальным и технически совершенным бойцом.
- Александр Усик и Теренс Кроуфорд являются непобедимыми на профессиональном уровне, причем американец завоевал титулы в пяти разных дивизионах, а Усик покорил две весовые категории.
Александр Усик в течение карьеры смог покорить две весовые категории. Сначала он стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, после чего собрал и все пояса супертяжелого дивизиона.
В последнее время ходит немало разговоров о лучшем боксере современности независимо от весовой категории. Своим мнением по этому поводу поделился и Шон Портер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Кого Портер считает лучшим боксером в мире?
Александр Усик возглавлял рейтинг P4P от авторитетного издания The Ring после первой победы над Тайсоном Фьюри, но в сентябре потерял лидерство, уступив Теренсу Кроуфорду. Оба бойца являются абсолютными чемпионами мира в своих весовых категориях.
Бывший американский боксер, который дрался с обоими звездными бойцами, сравнил их навыки. Он выбрал того, кто лучше в техническом плане и назвал номера 1 в современном боксе.
Это Теренс Кроуфорд. В ринге я еще не встречал соперника, который бы умел все то же, что и я. Когда боксировал с Усиком, он действовал как контратакующий боец: высокий, сильный левша с длинными руками – очень разносторонний. Но даже он не мог делать абсолютно все. А вот Теренс может. Я тоже универсальный, но с такими, как Кроуфорд, еще не дрался. У него есть все, и именно это делает его лучшим в мире,
– сказал Портер.
Отметим, что Шон Портер дрался с Александром Усиком на любительском уровне. Он победил украинца в декабре 2006 года со счетом 23:20.
Теренсу Кроуфорду американец противостоял в своем последнем бою на профи-ринге В битве за пояс WBO в полусреднем весе, которая состоялась осенью 2021 года, "Бад" победил техническим нокаутом в десятом раунде.
К слову. Шон Портер был двукратным чемпионом мира в полусреднем весе. Он провел на профессиональном уровне 36 боев, в которых одержал 31 победу.
Что известно о боксерском наследии Усика и Кроуфорда?
- Оба бойца являются непобедимыми на профессиональном уровне. Украинец имеет рекорд 24:0 (15 нокаутов), а американец – 42:0 (31 нокаут).
- Каждый является 3-кратным абсолютом, но Александр покорил две весовые категории, а Теренс – три. В общем Кроуфорд становился чемпионом мира в пяти различных дивизионах.
- Лучшую любительскую карьеру имеет Александр Усик. Он завоевывал "золото" Олимпийских игр, а также становился чемпионом мира и Европы. "Бад" не смог квалифицироваться на ОИ-2008, после чего перешел в профессиональный бокс.