"Ребров более интеллигентный": эксперт назвал тренера, который нужен сборной Украины
Сборная Украины по футболу провалила старт отбора на чемпионат мира-2026. "Сине-желтые" уступили звездной Франции (0:2) и неожиданно потеряли очки с Азербайджаном (1:1).
После таких выступлений с новой силой начали возникать разговоры о смене главного тренера. Своим мнением на этот счет поделился Александр Хацкевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на УФ.
Что думает Хацкевич о тренерской позиции в сборной Украины?
В разговоре с легендой киевского Динамо журналист вспомнил последние матчи сборной Италии, которую возглавляет эпатажный Дженнаро Гаттузо. Он вроде бы надавал пощечин своим подопечным в перерыве матча с Эстонией, когда счет был 0:0, о чем рассказали сами игроки.
В итоге "Скуадра Адзурра" победила 5:0, а в следующем матче итальянцы на характере одолели Израиль со счетом 5:4. У Александра Хацкевича спросили, не нужен ли сборной Украины сейчас свой условный Гаттузо?
"Я с вами согласен. Я в свое время тоже работал в сборной, поэтому понимаю, что тактическая гибкость не столь важна. Футболисты должны понимать, в какой футбол хочет играть тренер, но прежде всего игра сборных – это про эмоции.
То, что вы упомянули Гаттузо – вот таким и должен быть тренер сборной. Такой, который и сам горит на бровке, который и в раздевалке может надавать не только по жопе, но и зарядить по фейсу. Зная Сергея Станиславовича, то он более интеллигентный и дипломатичный", – сказал специалист.
К слову. Следующие матчи сборная Украины проведет 10 и 13 октября. Соперниками "сине-желтых" будут Исландия и Азербайджан соответственно.
Что известно о работе Реброва в сборной Украины?
- Возглавил команду летом 2023 года и смог вывести на Евро-2024, где "сине-желтые" с рекордным количеством очков (4) не смогли пробиться в плей-офф.
- В Лиге наций был близок к поднятию в элитный дивизион, но в плей-офф в противостоянии с Бельгией команда потеряла преимущество 2:0 после первого матча и осталась в лиге "B".
- Всего под его руководством сборная провела 29 матчей – 13 побед, по 8 ничьих и поражений.
- Действующий контракт действует до 31 июля 2026 года.