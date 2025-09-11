Після таких виступів з новою силою почали виникати розмови про зміну головного тренера. Своєю думкою щодо цього поділився Олександр Хацкевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на УФ.

Що думає Хацкевич про тренерську позицію у збірній України?

У розмові з легендою київського Динамо журналіст пригадав останні матчі збірної Італії, яку очолює епатажний Дженнаро Гаттузо. Він начебто надавав ляпасів своїм підопічним в перерві матчу з Естонією, коли рахунок був 0:0, про що розповіли самі гравці.

В підсумку "Скуадра Адзурра" перемогла 5:0, а в наступному матчі італійці на характері здолали Ізраїль з рахунком 5:4. В Олександра Хацкевича запитали, чи не потрібен збірній України зараз свій умовний Гаттузо?

"Я з вами погоджуюся. Я свого часу теж працював у збірній, тому розумію, що тактична гнучкість не настільки важлива. Футболісти повинні розуміти, в який футбол хоче грати тренер, але насамперед гра збірних – це про емоції.

Те, що ви згадали Гаттузо – ось таким і має бути тренер збірної. Такий, який і сам горить на бровці, який і в роздягальні може надавати не лише по сраці, а й зарядити по фейсу. Знаючи Сергія Станіславовича, то він більш інтелігентний та дипломатичний", – сказав фахівець.

До слова. Наступні матчі збірна України проведе 10 та 13 жовтня. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Ісландія та Азербайджан відповідно.

Що відомо про роботу Реброва у збірній України?