После таких выступлений с новой силой начали возникать разговоры о смене главного тренера. Своим мнением на этот счет поделился Александр Хацкевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на УФ.

Что думает Хацкевич о тренерской позиции в сборной Украины?

В разговоре с легендой киевского Динамо журналист вспомнил последние матчи сборной Италии, которую возглавляет эпатажный Дженнаро Гаттузо. Он вроде бы надавал пощечин своим подопечным в перерыве матча с Эстонией, когда счет был 0:0, о чем рассказали сами игроки.

В итоге "Скуадра Адзурра" победила 5:0, а в следующем матче итальянцы на характере одолели Израиль со счетом 5:4. У Александра Хацкевича спросили, не нужен ли сборной Украины сейчас свой условный Гаттузо?

"Я с вами согласен. Я в свое время тоже работал в сборной, поэтому понимаю, что тактическая гибкость не столь важна. Футболисты должны понимать, в какой футбол хочет играть тренер, но прежде всего игра сборных – это про эмоции.

То, что вы упомянули Гаттузо – вот таким и должен быть тренер сборной. Такой, который и сам горит на бровке, который и в раздевалке может надавать не только по жопе, но и зарядить по фейсу. Зная Сергея Станиславовича, то он более интеллигентный и дипломатичный", – сказал специалист.

К слову. Следующие матчи сборная Украины проведет 10 и 13 октября. Соперниками "сине-желтых" будут Исландия и Азербайджан соответственно.

Напомним, что накануне Виктор Леоненко разнес игроков нашей национальной команды за ничью с Азербайджаном.

Что известно о работе Реброва в сборной Украины?