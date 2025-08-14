Укр Рус
Sport News 24 Футбол Шовковський обрав футболіста, який не потрібний Динамо
14 августа, 00:20
1

Шовковский выбрал футболиста, который не нужен Динамо

Валерия Фургалец
Основные тезисы
  • Эрик Рамирес вернулся из аренды в аргентинском Тигре, но Александр Шовковский не планирует на него рассчитывать.
  • Контракт Рамиреса с Динамо действует до 30 июня 2026 года, но его будущее в клубе неопределенно.

Венесуэльский нападающий Динамо Эрик Рамирес, который вернулся из аренды в аргентинском Тигре. Однако вскоре он снова может покинуть Украину.

Александр Шовковский не планирует рассчитывать на 25-летнего форварда. Сам Рамирес также не намерен оставаться в клубе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Динамовец".

Читайте также Взял пример с Роналду: Милевский сделал предложение своей возлюбленной

Какова судьба Рамиреса?

Нападающий Динамо Эрик Рамирес вернулся из аренды в аргентинском Тигре, однако его будущее в Украине выглядит туманным.

По данным источника, главный тренер киевлян Александр Шовковский не планирует на него рассчитывать, а сам венесуэлец также не изъявляет желания оставаться в команде.

В прошлом сезоне Рамирес провел восемь матчей, не записав на свой счет ни одного результативного показателя. Контракт форварда с Динамо действует до 30 июня 2026 года.

Отметим, что Борнмут нацелился на подписание Арсена Батагова, рассматривая в нем замену Илье Забарному.