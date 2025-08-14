Венесуельський нападник Динамо Ерік Рамірес, який повернувся з оренди в аргентинському Тігре. Однак незабаром він знову може покинути Україну.

Олександр Шовковський не планує розраховувати на 25-річного форварда. Сам Рамірес також не має наміру залишатися в клубі, пише 24 Канал з посиланням на "Динамівець".

Яка доля Раміреса?

Яка доля Раміреса?

За даними джерела, головний тренер киян Олександр Шовковський не планує на нього розраховувати, а сам венесуелець також не виявляє бажання залишатися в команді.

Минулого сезону Рамірес провів вісім матчів, не записавши на свій рахунок жодного результативного показника. Контракт форварда з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.

